КЗК: Надценките при млечните продукти са стигнали до 90%





Българските граждани плащат едни от най-скъпите млечни продукти, а в същото време млекопроизводителите и млекопреработвателите изнемогват. Има крайно несправедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставки. В търговията на дребно надценките достигат до 90%. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията в предаването „Здравей, България“ по Nova.

Той подчерта, че Комисията за първи път е провела среща в Пловдив с широк кръг млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна. Тя се състоя в рамките на задълбоченото секторно проучване на пазара на мляко и млечни продукти, което КЗК стартира след констатирането на тежки деформации в сектора. Данните за състоянието му бяха установени в секторния анализ на хранителни продукти от първа необходимост.

„На база на секторния анализ на пазара на храни поискахме информация за 10 основни продукта от големите търговски вериги – за начина на ценообразуване, на каква цена купуват продуктите, какви са договорните им отношения с производителите. По този начин КЗК събира информация и започва да изследва пазара. Това, което предстои ни предстои, е да видим как се формира отстъпката, която доставчиците и производителите дават върху доставната цена“, коментира Бойчев. Той призова българските производители и преработватели да подават сигнали към КЗК при съмнение за нелоялни търговски практики.

Жельо Бойчев заяви, че по желание на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ секторът на плодовете и зеленчуците вече е присъединен към секторния анализ на храните. „Там сме свидетели на груби нарушения като например смяната на произхода на продуктите, чрез която потребителите се заблуждават, че купуват български стоки, без те да са такива, което ощетява местните производители, както и нерегламентиран и дъмпингов внос от трети страни“, каза още той.

По отношение на пазара на горива в условията на усложнената геополитическа обстановка в Близкия изток, Бойчев коментира, че секторът е под постоянно наблюдение от страна на Комисията. КЗК препоръча незабавни координирани действия от страна на изпълнителната власт с цел гарантиране на конкурентната среда на пазара на горива. Сред отправените препоръки е ангажиране в пълен обем на всички механизми по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. “Правителството създаде междуведомствена работна група, ръководена от министър-председателя, което вдига нивото на представителност на всички участващи институции. Очакваме техните първи действия и решения“, каза още Бойчев. По думите му се очаква свикване на първото заседание за подготвяне на пакет от мерки за овладяване на цените на горивата.

„Отправихме препоръки и към особения управител на Групата Лукойл в България. Трябва да има равноправно поведение и гарантиран достъп на всички икономически субекти в сектора. Не трябва да се допуска спекулативно задържане на склад на горива, предназначени за пазара на едро и пазара на дребно“, подчерта Бойчев.

Той заяви, че КЗК е изискала информация от Националната агенция по приходите за динамиката на цените на дребно на горивата в цялата страна, както и информация от Агенция „Митници“ за количествата внос.

„Очакваме позицията от днешното заседание на координационната група за нефта и нефтопродуктите към ЕК, на която е важно какво отношение ще вземе българската страна, каква е ситуацията в останалите държави-членки, както и дали ще се подходи към колективни действия на ЕС по темата“, каза Жельо Бойчев.

Комисията за защита на конкуренцията ще следи съответствието на предложените мерки с правилата на конкуренцията.