Арестуваха в Бобов дол мъж с опаковка метамфетамини





Снощи служители на РУ Бобов дол са задържали 40-годишен мъж за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка от него е иззета опаковка метамфетамин. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

28- годишен мъж от с. Трекляно е задържан вчера от кюстендилски криминалисти за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка в управлявания от него лек автомобил е открита кутия от цигари със суха листна маса - марихуана. Бързо полицейско производство е обрязувано по случая, уведомена е прокуратурата.