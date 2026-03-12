Снощи служители на РУ Бобов дол са задържали 40-годишен мъж за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка от него е иззета опаковка метамфетамин. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
28- годишен мъж от с. Трекляно е задържан вчера от кюстендилски криминалисти за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка в управлявания от него лек автомобил е открита кутия от цигари със суха листна маса - марихуана. Бързо полицейско производство е обрязувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Арестуваха в Бобов дол мъж с опаковка метамфетамини
12.03.2026
