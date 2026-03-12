Софиянка открадна телевизор от дома на дупничанин





Вчера жител на Дупница е заявил в РУ Дупница, че от жилището му е откраднат телевизор, по негови данни деянието е извършено за времето от 1.2.2026 г. до вчера. Предприети са полицейски действия, извършителката е установена - 32-годишна софиянка. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, уведомена е прокуратурата.