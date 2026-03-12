САЩ освобождават 172 млн. барела петрол от Стратегическия петролен резерв







Президентът Доналд Тръмп упълномощи Съединените щати да освободят 172 милиона барела петрол от Стратегическия петролен резерв, считано от следващата седмица.

Това съобщава CNN, като цитира изявление на Министерството на енергетиката.

"Това ще отнеме около 120 дни, въз основа на планираните темпове на изхвърляне, заяви министърът на енергетиката Крис Райт в изявление. Съединените щати са се договорили да заменят тези стратегически резерви с повече от 200 милиона барела през следващата година - 20% повече барели, отколкото ще бъдат изтеглени - и без разходи за данъкоплатците", каза още Райт.

Ходът за освобождаване на ресурси от Стратегическия петролен резерв представлява обрат от първите дни на войната, когато официални лица отхвърлиха перспективата за използване на резерва като малко вероятна и до голяма степен ненужна.

Тръмп преди това критикува бившия президент Джо Байдън за това, че Стратегическият петролен резерв е управлявал цените на петрола след началото на войната в Украйна, за да го използва за постигане на политическите си цели.

До средата на тази сутрин в Азия цената на петрола Brent се повиши с почти 24% до 114,74 долара

Цените на петрола се покачиха с 38 цента само през последната седмица и с 64 цента през последния месец.

Това бе реакция на войната и затварянето на Ормузкия проток, ключов канал, през който обикновено преминава 20% от световния петрол, както и на ответните атаки на Иран срещу петролните съоръжения на богатите на петрол съседи.

Американското разузнаване счита, че ръководството на Иран не е изложено на риск от колапс в скоро време след близо две седмици бомбардировки от страна на САЩ и Израел.

Това съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

С нарастващия политически натиск заради покачващите се цени на петрола, президентът Доналд Тръмп намекна, че ще прекрати "скоро" най-голямата военна операция на САЩ от 2003 г. насам. Но намирането на приемлив край на войната може да бъде трудно, ако твърдолинейните лидери на Иран останат на власт.

Израелски представители също признаха, че не е сигурно, че войната ще доведе до колапс на духовното правителство.

Източниците подчертаха, че ситуацията е променлива и че динамиката в Иран може да се промени.

Офисът на директора на Националното разузнаване и Централното разузнавателно управление отказаха коментар.

Белият дом не отговори веднага на искане за коментар.