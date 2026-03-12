Времето в четвъртък: Слънчево и топло





Днес ще бъде предимно слънчево. До обяд в източните райони видимостта ще остане намалена и ниската облачност ще се задържи. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 9° и 13°, за София – около 15°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Над Източна Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.