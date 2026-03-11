Адвокат Мария Чочова: Този кулинарен „шедьовър“ е закуската за днес на второкласник в основно училище в гр. Дупница





Този кулинарен „шедьовър“ е закуската за днес на второкласник в основно училище в гр. Дупница. Впечатляващ е не само цялостният вид на въпросното творение, но и финото нарязване на част от оскъдните съставки. Особено впечатление прави люспата от кисела краставичка, завряна под салама. Възхитих се на човекът, който е успял да докара до не повече от два милиметра дебелината на резенчето. Питам се, някой от отговорните за тази своеобразна подигравка с децата, опитвал ли е някога гозбите, които им се сервират? При вида на повечето закуски, които ежедневно биват мъкнати от второкласничката у нас (има едни кифлички с шоколад, които харесвам, признавам си) се пораждат противоречиви чувства – смях, тъга, гняв…Това все пак са деца, някои от тях са формирали определено отношение към храната и носят странните закуски вкъщи, други не, а трети просто не могат да си позволят такова отношение и са принудени да се хранят с това, което виждате по-долу на снимката и подобни. Някак инстинктивно се очаква поне към децата институциите да подхождат отговорно, особено когато от това зависи нормалното им физическо развитие и здравето им.

Някак неудържимо исках да го споделя, като втори вариант за действие изпращането на закуската с препоръчано писмо до институцията, която отговаря за ученическото ханене, но подозирам, че би им харесала и ще се окажа набедена за прекалено претенциозна.

Този пост написа във Фейсбук адвокат Мария Чочова, като публикува и снимки: