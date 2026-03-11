Испания отзова посланика си в Израел Ана Соломон





.Правителството намалява представителството си в Израел с изтеглянето на посланика в еврейската държава Ана Саломон, която беше отзована за консултации за неопределен срок миналия септември след последния сблъсък с правителството на Бенямин Нетаняху, съобщава El mundo.

Това ще изисква от правителството да назначи нов ръководител на мисията, когато се стреми да възстанови представителството на високо ниво в страната.

Днес в „Официален държавен вестник“ (BOE) беше публикувано уволнението на посланик Саломон „по предложение на министъра на външните работи, Европейския съюз и сътрудничеството и след обсъждане от Министерския съвет на заседанието му на 10 март 2026 г.“. Уволнението, подписано по искане на крал Фелипе VI, изразява благодарност за „предоставените услуги“ на посланика.

Източници от Министерството на външните работи посочват, че „шаже д'афер“ ще остане отговорен за испанското посолство в Тел Авив, „на същото ниво като израелското посолство в Мадрид“.

Саломон, който заема поста от юли 2021 г., беше отзован за консултации от испанското правителство на 9 септември в отговор на „клеветническите обвинения“ срещу Испания и „неприемливите мерки“, предприети от администрацията на Нетаняху срещу министрите Йоланда Диас и Сира Рего. Тези мерки бяха приети в отговор на пакета от мерки за спиране на „геноцида“ в Газа, обявен от премиера Педро Санчес.

Въпреки че Израел отзова тогавашния си посланик в Мадрид, Родика Радиан-Гордън, за консултации през май 2024 г. след признаването на Държавата Палестина от Испания, испанското правителство реши да запази дипломатическото си представителство в Израел на най-високо ниво. Саломон беше призовавана от израелското външно министерство многократно в знак на протест срещу определени позиции или изявления на високопоставени испански служители, включително Санчес.

Междувременно Израел все още няма посланик в Мадрид, като най-високопоставеният му представител е шарже д'афер, Дана Ерлих. Когато Радиан-Гордън напусна, ситуацията вече беше тежка. Планиран беше заместник на поста ѝ, като се има предвид, че тя трябваше да се пенсионира през юли 2024 г. Носителката на дипломат обаче подаде оставка, за да заеме позиция в друго посолство, а Нетаняху все още не е назначил нов посланик.

С уволнението на Саломон правителството вече ще бъде принудено да назначи нов дипломат на поста, който ще се нуждае от одобрението на израелското правителство. Това ще се случи, когато правителството реши да възобнови пълното си представителство в Израел, макар че остава неясно дали това ще се случи скоро, предвид продължаващите критики към Израел, сега фокусирани върху атаката му срещу Иран и подновената му офанзива в Ливан.