ВСС отсъди: Борислав Сарафов остава вр.и. длъжността главен прокурор до избора на нов





Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложението на министъра на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл. 197 от АПК.

В хода на обсъжданията членовете на Колегията коментираха допустимостта, предмета и законосъобразността на направеното предложение на министъра на правосъдието, изпратено на Колегията с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 4 от 26.02.2026 г.

Обърнато бе внимание, че е налице влязъл в сила административен акт – решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 21/16.06.2023 г., т. 1.1., с който Борислав Сарафов е определен за и. ф. главен прокурор до встъпването в длъжност на нов главен прокурор на Република България.