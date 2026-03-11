Прокуратурата за убийствата по случая "Петрохан": Не са дело на външни лица







Двете досъдебни производства за смъртта на шест лица в района на Петрохан и под връх Околчица са обединени в едно с цел максимално и пълно изясняване на картината на този безпрецедентен случай, бързина и обективност, съобщи заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова на брифинг в Съдебната палата.

След анализ на събраните до момента доказателства, наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че основната дейност на шестимата е извършвана в хижа Петрохан, където те са живели. Преценили са, че с обединяването на досъдебните производства ще се избегне риск от повтаряне на следствени действия - например разпит на един свидетел за едни и същи обстоятелства първо по едното, а после и по другото дело.

Прокурор Николова предостави допълнителна информация за продължаващите активни следствени действия по разследването. В брифинга участваха старши комисар Иван Маджаров, заместник директор на ГДНП, в чийто ресор е отдел „Разследване“, и комисар Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към ГДНП.

Продължават разпитите на свидетели, допълнително са назначени общо 29 експертизи - физико-химични, технически, трасологични, графически, балистични и др, включително и тройна съдебно-медицинска експертиза.

Резултатите от извършените до момента експертизи, в съвкупност с целия събран до момента доказателствен материал, не променят към настоящия момент извода за липса на чуждо присъствие, на външни лица на двете местопроизшествия, каза прокурор Николова.

На отдел „Криминалистика“ към Националната следствена служба са възложени 4 нови експертизи на електронни устройства, телефони, компютри и други открити и иззети веществени доказателства, тъй като е възможно в тях да се съхранява информация от значение по случая. При извършването на експертизите е поискано съдействие на партньорски служби, които разполагат с необходимата техника.

Извършени са 12 огледи на веществени доказателства на иззети вещи и документи от хижа „Петрохан“, съобщи старши комисар Иван Маджаров.

Установена е и причината за смъртта на две кучета в хижата. Според резултатите от ветеринарно-медицинската експертиза смъртта на животните е настъпила при пожар в резултат на задушаване с въглероден оксид и болков шок от изгаряния.

Старши комисар Маджаров уточни, че е извършен допълнителен оглед на местопроизшествие, на кемпера под връх Околчица, откъдето са иззети веществени доказателства и информация от паметта на автомобила, както и от охранителната му система. Направени са допълнителни огледи на хижа Петрохан, както и на моторни превозни средства около хижата.

На брифинга бе предоставена информация и за работата по отношение на отделените материали за дейността на Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, които в началото на разследването бяха изпратени в Софийска градска прокуратура. По тази линия на разследването освен разпити на свидетели, е вдигната банкова тайна за 44 сметки с цел установяване движението на пари по сметки, очакват се и резултати от ревизии и проверки на 5 физически лица и 7 юридически лица.

Установено е, че са правени дарения към членове на дружеството от длъжностни лица. За последните 3-4 години по свидетелски показания са дарени близо 300 000 лв. и дрон.

Най-голямото дарение е в размер на общо 251 000 лв., преведени по сметка на лицето Ивайло Иванов.

Софийска градска прокуратура е започнала проверка по сигнал с приложен към него доклад, изпратен от министъра на образованието и науката, във връзка с училището, в което е учил 15-годишният А.К.

Възложена е проверка на Главна дирекция „Национална полиция“, като са дадени конкретни указания да се изиска допълнителна документация и сведения във връзка с констатациите в доклада на комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката на 9 февруари т. г.

Разследването по обединеното досъдебното производство за случаите в района на хижа Петрохан и под връх Околчица продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София.

До края на седмицата ще бъде назначена съдебно-психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участието на вещи лица в съответните области, която да даде отговори на редица въпроси, свързани с начина на живот и поведението на членовете на групата, и да даде яснота за евентуалните мотиви за престъпленията.