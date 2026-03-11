Андрей Гюров:.Помощта за 1 600 000 пенсионери за Великден не е предизборна валута





Правителството ще подкрепи над 1 600 000 пенсионери с допълнителна сума за Великден. Това не е политически жест. И призовавам партиите да не го превръщат в такъв. Помощта за уязвимите не е предизборна валута. Тя е въпрос на държавност и преди всичко - въпрос на човечност. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът изтъкна, че още от първия ден на служебния кабинет социалният и финансовият министър полагат усилия да не допуснат грижата за най-уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.