Докараха с полиция в социалните жилища в Дупница момче след искане на Отдела за закрила на детето





Вчера кюстендилски криминалисти са установили в сeло Шишковци непълнолетно момче, обявено за местно издирване след искане от отдела за закрила на детето и издадено решение да бъде настанено в преходно жилище в Дупница. Момчето е придружено от инспектор ДПС и предадено на дежурен възпитател в социалната структура в Дупница.