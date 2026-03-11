Вчера кюстендилски криминалисти са установили в сeло Шишковци непълнолетно момче, обявено за местно издирване след искане от отдела за закрила на детето и издадено решение да бъде настанено в преходно жилище в Дупница. Момчето е придружено от инспектор ДПС и предадено на дежурен възпитател в социалната структура в Дупница.
Докараха с полиция в социалните жилища в Дупница момче след искане на Отдела за закрила на детето
11.03.2026
