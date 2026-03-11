Aмериканските сили са „елиминирали“ 16 ирански кораба за полагане на мини в Ормузкия проток





Централното командване на САЩ съобщава, че американските сили са „елиминирали“ 16 ирански кораба за полагане на мини в Ормузкия проток, след като президентът Тръмп предупреди Иран да не „поставя никакви мини“ там.

Междувременно два търговски кораба са били повредени от „неизвестни снаряди“ в района.

Иран засилва ответните удари срещу Израел и американски цели в ОАЕ, Бахрейн, Кувейт и Ирак, съобщават държавните медии.

Междувременно служители в Катар, Саудитска Арабия и Кувейт съобщават за прихващане на още ирански ракети.

Израел започва подновени атаки срещу Иран и Ливан, където израелските военни твърдят, че са насочени към инфраструктурата на Хизбула в южната част на Бейрут.

По-рано началникът на полицията на Иран заяви, че с всеки иранец, който мисли да протестира срещу правителството, ще се действа „по същия начин, по който се отнасяме с врага“.