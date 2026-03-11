Въздушни удари причиняват черен дъжд и „безпрецедентно“ замърсяване в Техеран, казват учени







Клъмове дим, причинени от удари по петролни депа и рафинерии, се носеха над Техеран, показват сателитни изображения, тъй като Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че атаките срещу петролни съоръжения могат да представляват сериозни рискове за здравето на жителите.

Откакто започнаха американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари, бяха потвърдени удари по поне четири петролни съоръжения около столицата.

Жителите казват, че смогът и замърсяването са блокирали слънцето и са оставили силна миризма на изгоряло в части от града, докато експертите предупреждават, че мащабът на някои от изпуснатите замърсители може да бъде „безпрецедентен“.

Скокът в замърсяването на въздуха изглежда е фокусиран близо до повредените нефтени обекти около столицата - град с население от близо 10 милиона души, като милиони други живеят в околните райони.

Последните сателитни снимки, заснети на 9 март и прегледани от BBC Verify, показват две големи нефтени съоръжения в Техеран, които все още горят, след съобщените въздушни удари през нощта срещу събота.

Изображенията показват също дим, идващ от депо Шахран в северозападната част на иранската столица и нефтената рафинерия в Техеран на югоизток. Проверено видео от моментите след удара в събота показва огромни огнени топки, осветяващи нощното небе над рафинерията.

Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че са ударили „депо за гориво“ близо до Техеран в публикация в X на 7 март, която включваше снимка, показваща щети по техеранската петролна рафинерия.

Ударите по петролни рафинерии могат да доведат до значително замърсяване на въздуха, тъй като съдържат огромно разнообразие от химикали.

Когато има непълно изгаряне на петрол – когато няма достатъчно кислород – вместо въглероден диоксид и вода могат да се отделят въглероден оксид и частици сажди.

Петролните пожари могат също да отделят серни и азотни оксиди, които могат да образуват киселини, ако се разтворят в дъждовна вода, както и други вредни въглеводороди, метални съединения и капчици петрол.

Точната оценка на замърсяването на въздуха е предизвикателство, тъй като няма наземни измервания – а сателитните данни са трудни за интерпретиране поради ветрове, облаци и други фактори.

Но предвид сместа от химикали, вероятно освободени от повредените петролни обекти, учените почти не се съмняват, че замърсяването е вредно и екстремно – и много различно от смога, наблюдаван в градове като Пекин или Делхи.

„Това, което се случи в Иран, определено е безпрецедентно, защото всичко идва от падащи ракети и въздушни удари по петролни рафинерии“, каза д-р Акшай Деорас, научен сътрудник в Университета в Рединг.

Много конфликти причиняват високи нива на замърсяване с прах и частици - но „кошницата“ от различни химикали в този случай е „определено необичайна“, добави той.

Елоиз Маре, професор по атмосферна химия и качество на въздуха в Университетския колеж в Лондон, се съгласи.

Тя каза, че в повечето случаи този вид замърсяване би се наблюдавало само при „много, много тежка промишлена авария, при която цяла рафинерия експлодира“.