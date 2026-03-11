Русия търси дипломатически и икономически ползи от войната с Иран





Докато САЩ и Израел продължават ударите си срещу Иран, руският президент Владимир Путин се представя за международен миротворец.

В края на краищата, именно лидерът на Кремъл нареди пълномащабното нахлуване на Русия в независима суверенна държава през 2022 г.

Тогава Общото събрание на ООН осъди нахлуването в Украйна като нарушение на Устава на ООН.

И докато Кремъл сега призовава за „бърза деескалация и политическо разрешаване на иранския конфликт“, Русия продължава войната си на изтощение срещу Украйна.

Москва има споразумение за „всеобхватно стратегическо партньорство“ с Иран. Едва тази седмица Путин потвърди „непоколебимата подкрепа“ на Кремъл за Техеран. Но стратегическото им партньорство е далеч от договор за взаимна отбрана.

Вместо това Москва предложи да посредничи в конфликта.

В телефонния разговор в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп, според Кремъл, Путин „е изразил няколко мисли, насочени към бързо дипломатическо разрешаване на иранския конфликт, основано, наред с други неща, на контакти с лидерите на държавите от Персийския залив, президента на Иран и лидери на други държави“.

За Русия това е шанс да засили профила си в Персийския залив и Близкия изток - и да се представи като сила с влияние.

Това е и възможност да задълбочи отношенията си с Вашингтон.

Кремъл е склонен да запази добри работни отношения с Тръмп. Той разглежда връзките си с администрацията на Тръмп като полезни за военните цели на Москва в Украйна.

Това обяснява защо Путин внимава да не критикува Тръмп лично и публично за войната в Иран.

„Путин иска да бъде полезен“, каза Тръмп в понеделник след телефонния си разговор с Путин.

„Казах: „Можете да бъдете по-полезни, като приключите войната между Украйна и Русия. Това би било по-полезно.“

И все пак, докато Кремъл призовава за „деескалация“ в Иран, конфликтът предоставя други възможности за Москва.

Икономически, за начало.

Неотдавнашният скок на световните цени на петрола осигурява така необходимия тласък на приходите на руското правителство и – на фона на продължителен период на високи цени – ще помогне на Русия да продължи да финансира войната си срещу Украйна.

Федералният бюджет на Русия е базиран на износа на петрол от страната на цена от 59 долара за барел.

През последните месеци цените на петрола паднаха доста под това ниво. Тази седмица суровият петрол скочи драстично до почти 120 долара за барел. Оттогава те паднаха, но цените на петрола остават доста над границата от 59 долара.

Нещо повече, Тръмп предложи САЩ да отменят санкциите, свързани с петрола, „на някои страни“, за да облекчат недостига, причинен от войната с Иран.

Ако петролните санкции срещу Русия бъдат облекчени, Москва може да очаква още по-големи финансови печалби. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че това би било „сериозен удар“ за Киев и призова Тръмп да не го прави.

Днешното издание на прокремълския вестник „Комсомолская правда“ беше оптимистично.

„Скъпият петрол е причина Западът да отмени санкциите“, гласеше заглавието.

Кремъл може да не критикува американския президент, но някои руски вестници остро критикуват Тръмп и войната с Иран.

„„Президентът на мира“ просто си е загубил ума“, заяви вторничното издание на таблоида „Московский комсомолец“.

„Императорът е гол. Или по-скоро, няма здрав разум.“

Източник: BBC