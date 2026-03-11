Служебният кабинет решава днес за 50-те и 20-те евро за пенсионерите за Великден





На днештното редовно заседание Кабинетът oще разгледа предложение за решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.



По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и „компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна_заплата за настоящата година.

Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан_Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.

На 20 февруари Националният #осигурителен_институт, по молба на Министерство на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет.

Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.