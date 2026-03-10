





Реториката на президента Доналд Тръмп за войната с Иран е объркваща и противоречива още от много преди началото на първите удари.Но в понеделник той успя да каже някои много различни неща по едни и същи теми само за няколко часа. Това сочи в свой анализ CNN.

Войната е приключила



Голямата новина в понеделник следобед беше, че звучи сякаш войната може би е почти приключила - поне съдейки по коментарите на Тръмп.

В телефонно интервю за CBS News Тръмп заяви: „Мисля, че войната е почти приключила.“

Но приблизително по същото време акаунтът за бързо реагиране на Министерството на отбраната публикува в X „Току-що започнахме да се бием“ без допълнителен контекст. (И само преди дни, министърът на отбраната Пийт Хегсет подчерта в интервю за предаването „60 минути“ по CBS, записано в петък, че „това е само началото“.)

И коментарът на Тръмп в това интервю в понеделник също беше доста различен от това, което щеше да каже по-късно същия следобед.

„Вече спечелихме по много начини, но не сме спечелили достатъчно“, каза той в реч пред републиканците в Камарата на представителите във Флорида. „Вървим напред по-решени от всякога, за да постигнем окончателна победа, която ще сложи край на тази дългогодишна опасност веднъж завинаги.“

Минути след тази реч Тръмп на пресконференция отново определи победата като не толкова пълна.

„Няма да се откажем, докато врагът не бъде напълно и решително победен“, каза той.

„Можем да го наречем огромен успех в момента - докато си тръгваме оттук, бих могъл да го нарека“, добави Тръмп. „Или бихме могли да отидем по-далеч и ще отидем по-далеч.“

Състоянието на отбраната на Иран



Тръмп също така предложи противоречиви коментари относно състоянието на огневата мощ на Иран.

В същото интервю за CBS той предположи, че Иран вече няма средства за борба.

Иран „няма флот, няма комуникации, нямат военновъздушни сили“, каза Тръмп.

Той добави: „Изстреляли са всичко, което е необходимо.“

И: „Ако се вгледате, не им е останало нищо. Не е останало нищо във военен смисъл.“

На пресконференцията си той каза още: „Нямат радар, нямат телекомуникации. ... Всичко е изчезнало.“

Но на друго място на това събитие той определи същите възможности като силно намалени, а не като изчезнали.

Докато преди това каза, че Иран „няма флот“, той вместо това каза: „По-голямата част от военноморската мощ на Иран е потънала.“

(Тръмп също така бързо увеличи броя на иранските кораби, за които твърди, че американските военни са потопили, от 46 по време на речта му до 50, а след това и 51 на пресконференцията му.)

Макар че беше казал, че Иран е изстрелял почти всичко, което има, в друг момент той каза, че ракетният му капацитет е „намалял до около 10%, може би по-малко“, а в друг момент каза, че „повечето“ ракети са били използвани или унищожени.

„Дроновете са намалели до вероятно 25% и скоро ще останат безследно“, добави той.

Докато Тръмп преувеличаваше успехите на военните усилия на пресконференцията, той първоначално твърдеше, че иранското ръководство е напълно изчезнало.

„Всичко, което имат, го няма, включително и тяхното ръководство“, каза той.

„Те нямат ръководство“, добави той.

Но след това се оказа, че „две нива на ръководство са изчезнали“ и че „повечето хора никога не са чували за лидерите, за които говорят“.

Но едно от имената е доста познато. Новият върховен лидер на Иран е Моджтаба Хаменей, син на наскоро убития върховен лидер аятолах Али Хаменей.

И въпреки че само седем минути по-рано определи иранското ръководство като безвъзвратно изчезнало, Тръмп представи новия Хаменей като основно продължение на това ръководство.

„Бях разочарован, защото смятаме, че това ще доведе до още един и същ проблем за страната“, каза той. „Така че бях разочарован да видя техния избор.“

Бомбардирането на началното училище

Тръмп привлече вниманието в събота, като се обзаложи, че Иран е отговорен за нападението над начално училище на собствена територия, въпреки многото доказателства, че това са Съединените щати.

„Според мен, въз основа на това, което съм видял, това е направено от Иран“, каза президентът пред репортери на борда на Air Force One.

В крайна сметка той беше по-твърд, казвайки, че „това е направено от Иран“.

Когато беше притиснат по темата на пресконференцията си в понеделник, Тръмп намекна, че е Иран, но не толкова категорично - предполагайки, че Техеран може да се е сдобил с „генерична“ ракета „Томахоук“ - оръжие, за което страната не е известно, че притежава.

Но след това, когато беше отбелязано, че Хегсет, който стоеше до него в събота, отказа да подкрепи твърдението на Тръмп, че Иран е отговорен, президентът призна: „Просто не знаех достатъчно за това. Мисля, че е нещо, за което ми казаха, че е обект на разследване“, преди да повтори твърденията си, че други държави имат „Томахоук“.

„Но със сигурност ще го направя - каквото и да покаже докладът от разследването, готов съм да живея с този доклад“, каза той.