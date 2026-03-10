Гюров говори с Урсула фон дер Лайен за Плана за справедлив преход





В Париж премиерът Андрей Гюров разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Министър-председателят изтъкна активната работа на служебното правителство за изпълнение на всички мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел да се подготви искането за четвъртото плащане. Премиерът Гюров увери, че България полага максимални усилия, за да може същото темпо да се запази и при петото плащане.

Министър-председателят подчерта ангажираността на кабинета към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.