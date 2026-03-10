Собственик на фабрика за гъби с Смолян е новия зам.-областен на Кюстендил





Областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов представи днес пред медиите и обществеността новия си заместник Георги Георгиев.

Иванчов изказа благодарности към досегашния заместник областен управител Георги Джоглев за свършената от него работа и му пожела бъдещи успехи.

Областният управител изрази увереност, че ще се работи и занапред в дух на приемственост и подчерта, че основната задача е организирането на едни честни и спокойни избори.

Георги Георгиев е роден през 1967 г. и е от град Кюстендил, семеен, с едно дете. Завършил е специалност „Икономика и управление на труда“ в Университета за национално и световно стопанство. Работил е в Бюрото по труда в Кюстендил и дълги години в банковия сектор. От 20 години е в частния бизнес, а от пет се занимава с производство на гъби. Има фабрика за гъби в Смолян.

Новият заместник също заяви, че основната задача е да се направят едни честни и прозрачни избори и че ще се работи за това хората да върнат доверието си в изборния процес.

Относно организацията на изборите Кристиян Иванчов обясни, че тази година РИК ще се помещава в сградата на Областна администрация, защото сградата на читалище “Братство 1869” е в ремонт. “Създадени са всички необходими условия за нормалното функциониране на работата на РИК. Ежеседмично Областна администрация изпраща отчет за свършената работа до МС. Избирателните списъци са получени в срок и имаме уверение от кметовете, че ще бъдат поставени на съответните места”, уточни Иванчов.

Той каза още, че след оповестяването на заповедите на кметовете на общини относно изборните секции, в Областна администрация е получена жалба срещу заповед на кмета на Кюстендил за местонахождението на изборни секции. Жалбата е била във връзка с това, че в кв. “Изток” няма обособени секции за гласуване. С решение на комисия при Областния управител жалбата е отхвърлена като неоснователна, а във вчерашния ден решението е потвърдено и от Административния съд в Кюстендил.

“Проведени са срещи с ръководството на ОД на МВР - Кюстендил и с РИК. Предстоят още работни срещи с институциите, ангажирани към изборния процес, както и с кметове на общини и кметове на малки населени места”, даде яснота областният управител.