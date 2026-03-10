Двама дупничани се простиха с колите си, хванаха ги пияни зад волана





За времето от 6 до 9 март са образувани в Районтото управление в Дупница 2 бързи полицейски производства за управление на МПС след употреба на алкохол – 60-годишен водач на л.а. „Форд“ е бил зад волана с 1.79 промила алкохол, 34-годишен водач на л.а. „Ситроен“ – с 1.74 промила алкохол в издишания въздух. Тестовете на двамата водачи са направени с техническо средство, по-младият е отказал да му бъде взета кръв за анализ. Водачите са задържани с полицейска заповед, автомобилите са иззети с протокол за доброволно предаване. За случаите е уведомена прокуратурата.

24-годишен дупничанин е установен да управлява л.а. „Ауди“ с регистрационни табели, издадени за друго МПС. Задържан е с полицейска заповед, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.