Надежда Нейнски е получила уверение на израелския си колега, че ще съдействат за завръщането на сънародниците ни





Министър Надежда Нейнски проведе телефонен разговор с външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар, информираха от Пресцентъра на Външно

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.