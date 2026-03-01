Надежда Нейнски е получила уверение на израелския си колега, че ще съдействат за завръщането на сънародниците ни

01.03.2026
 Министър Надежда Нейнски проведе телефонен разговор с външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар, информираха от Пресцентъра на Външно
По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани.

