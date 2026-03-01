Иран е в 40-дневен траур заради убийството на аятолах Хоменей





Иран започва 40-дневен траур след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при продължаващи атаки от Съединените щати и Израел, според иранските държавни медии.

Високопоставени служители по сигурността също бяха убити при ударите в събота, заедно с дъщерята, зетя и внука на Хаменей. Убийствата са един от най-значителните удари по иранското ръководство след Ислямската революция през 1979 г.



Президентът Масуд Пезешкиан осъди убийството като „голямо престъпление“, според изявление от неговия офис. Той също така обяви седем дни официални празници в допълнение към 40-дневния траур.

В репортаж от Техеран, Тохид Асади от Ал Джазира каза, че хора се изливат по улиците на столицата след новината за убийството на Хаменей.

„Очаква се провеждането на церемонии“, каза той, отбелязвайки, че те вероятно ще се проведат на фона на продължаващите бомбардировки в цялата страна.



Протести, осъждащи убийството на Хаменей, бяха съобщени и на други места, включително в Шираз, Ясудж и Лорестан.

Кадри, излъчени от иранските държавни медии, показват поддръжници, скърбящи в светилището на Имам Реза в Машхад, като няколко души са видени да плачат и да се срутват от мъка.

Убийството доведе до протести и в съседен Ирак, който обяви тридневен обществен траур. В Багдад протестиращите се изправиха срещу силите за сигурност в силно укрепената Зелена зона, където се помещават сгради на иракското правителство и чуждестранни посолства.

Видеоклипове, потвърдени от Ал Джазира, показват демонстранти, развяващи знамена и скандиращи лозунги, като свидетели казват, че някои от тях се опитват да се мобилизират към посолството на САЩ. Кадри показват и протестиращи, блокиращи превозни средства на кръгово кръстовище близо до един от входовете на района.

Поддръжници на иракски шиитски въоръжени групировки се събират след убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей в Багдад



Има обаче и съобщения за празненства в Иран, като агенция Ройтерс цитира свидетели, които казват, че някои хора са излезли по улиците в Техеран, близкия град Карадж и централния град Исфахан.

Междувременно официалната информационна агенция IRNA съобщи, че тричленен съвет, състоящ се от президента на страната, ръководителя на съдебната система и един от юристите на Съвета на пазителите, временно ще поеме всички ръководни задължения в страната. Органът ще контролира временно страната, докато не бъде избран нов върховен лидер.

Али Лариджани, ръководителят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, обвини САЩ и Израел в опит да ограбят Иран в интервю, излъчено по държавната телевизия.

Той също така призова иранците да се обединят. „Групите, които се стремят да разделят Иран, трябва да знаят, че няма да го толерираме“, добави той.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обеща отмъщение и заяви, че е извършил удари по 27 бази, в които се намират американски войски в региона, както и по израелски военни съоръжения в Тел Авив.

Продължават да се съобщава за експлозии в Катар и Обединените арабски емирства, докато в няколко страни в региона са в сила предупреждения за сигурност.

Харлан Улман, председател на стратегическата консултантска фирма Killowen Group и съветник на Атлантическия съвет във Вашингтон, окръг Колумбия, заяви, че САЩ може би са допуснали „голяма грешка“, като са убили Хаменей.

„Обезглавяването работи само когато са хванати всички лидери, а аз не мисля, че сме хванали всички лидери“, каза Улман, добавяйки, че САЩ не трябва да очакват иранското ръководство да започне преговори веднага след това.

Иранските държавни медии съобщиха в събота, че най-малко 201 души са били убити при съвместните американско-израелски атаки в 24 провинции, позовавайки се на Червения полумесец. В южен Иран най-малко 148 души са били убити и 95 ранени при удар срещу начално девическо училище в Минаб в събота, като броят на жертвите продължава да расте, според държавните медии.