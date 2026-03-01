Иран изстреля 2 ракети в посока Кипър





Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че две ирански ракети са били изстреляни в посока Кипър, което би представлявало първата иранска ракетна атака срещу Европа.

„Почти сме сигурни, че не бяха насочени към нашите бази,“ казва Хийли в интервю за Sky News,цитиран от Обединеното кралство има два големи суверенни района с военни бази в Кипър.

В същото време „това е пример за една много реална, нарастваща заплаха,“ добавя той.

Хийли също разкрива, че 300 британски войници са се намирали близо до иранските удари в Бахрейн. „Някои от тях бяха на няколкостотин ярда от мястото, където паднаха ракетите,“ казва той.