01.03.2026
 Важна информация за българите в региона на Близкия изток:
▶️ Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център на Министерството на външните работи:
???? тел.: +359 2 948 24 04;
+359 2 971 38 56;
+359 893 339 616
факс: +359 2 870 71 37
e-mail: crisis@mfa.bg
▶️ Можете да сигнализирате и на телефоните и имейлите на дипломатическите представителства.
▶️ Съгласно Правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите държави от ЕС.
▶️ МВнР приканва нашите сънародници в Близкия Изток да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, като използват бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

