



Върховният лидер на Иран е убит: Иран потвърди смъртта на аятолах Али Хаменей след масивна американско-израелска атака, за която президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще продължи с тежки бомбардировки през цялата седмица.

Относно ударите: Тръмп посочи, че военната операция е насочена към сваляне на правителството на Техеран. Един удар уби над 100 момичета в начално училище в Иран, според държавните медии.

Безпрецедентен отговор: Иран отвръща на удара с нова вълна от атаки в региона след убийството на върховния лидер. Той вече е нанесъл удари по американски военни бази, Израел и цели в Близкия изток, повреждайки въздушни хъбове, разтърсвайки гъсто населени райони и нарушавайки доставките на петрол.

• Празник и осъждане: Контрастът между празненства и траур подчертава дълбоките разделения в Иран. В САЩ хората излязоха по улиците, като някои празнуваха, а други протестираха срещу ударите срещу Иран.

Реза Пахлави, най-големият син на Мохамед Реза Пахлави, последния шах на Иран, нарече смъртта на аятолах Хаменей „балсам“, добавяйки, че покойният върховен лидер е бил „кръвожадният деспот на нашето време“.

„Със смъртта му Ислямската република на практика достигна своя край и много скоро ще бъде изпратена на бунището на историята“, написа Пахлави в публикация в социалните медии в X вчера.

Пахлави, който живее в САЩ и често се стреми да се позиционира като фактически лидер на Техеран, заяви, че всеки опит за назначаване на наследник на Хаменей „е обречен на провал от самото начало“.

„Това може да е началото на нашето голямо национално празненство, но не е краят на кръга“, каза Пахлави, обръщайки се към народа на Иран.

Въпреки че Пахлави успя да обедини стотици и хиляди протестиращи от опозицията по целия свят, критиците казват, че той е по-скоро разделяща, отколкото обединяваща фигура.

Подкрепата за свалената монархия е табу в Иран - престъпление и чувство, отдавна неодобрявано от обществото, което организира народно въстание, за да свали диктатурата на шаха.

Пахлави обаче остава най-известното лице на опозицията.