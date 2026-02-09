Оцелелите от Епщайн призовават за пълно публикуване на файлове във видео







Оцелелите от покойния сексуален престъпник Джефри Епщайн се появиха в реклама, призоваваща за публикуване на още файлове, свързани с него.

В 40-секундното видео от групата „Свят без експлоатация“, публикувано в САЩ в неделя на Супербоул, оцелелите държаха снимки и казваха „всички ние заслужаваме истината“.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) беше задължено по закон да направи всички файлове публично достояние през декември миналата година. Само някои обаче бяха публикувани - много от тях с редакции.

DOJ заяви, че файловете, които не са публикувани, са или несвързани, дубликати, или са били задържани по силата на съвещателен процес или адвокатска тайна, или защото изобразяват насилие.

Привилегията за обсъждане на процеса позволява на правителствените агенции на САЩ да задържат документи, които отразяват процесите на вземане на решения, докато привилегията адвокат-клиент е предназначена да защити поверителността на комуникациите между адвокати и клиенти.

Заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви миналия месец, че последното публикуване на материали, на 30 януари, „бележи края на един много обширен процес на идентифициране и преглед на документи“.

Бланш също така каза, че е имало „вградено предположение, че по някакъв начин има този скрит транш информация за мъже, за които знаем, която прикриваме или която не избираме да преследваме“, преди да добави „това не е така“.

Рекламата в неделя с оцелелите започна с текстова лента на екрана, която гласеше: „На 19 ноември 2025 г. беше подписан Законът за прозрачност на досиетата на Епщайн“.

Оцелелите се появиха с черни лепенки върху устата си, обърнаха се директно към камерата и всеки каза: „ние стоим заедно“.

Рекламата завършваше с призив към хората да „застанат с нас“ и „Кажете на главния прокурор Пам Бонди, ЧЕ Е ВРЕМЕ ЗА ИСТИНАТА“.

Въпреки че видеото беше пуснато в деня на Супербоул, то не беше излъчено по телевизията по време на мача, който традиционно има най-голямата телевизионна аудитория в САЩ.

Групата заяви пред информационна агенция Ройтерс, че не може да си позволи да излъчи реклама по време на мача, отбелязвайки, че 30-секундна реклама за Супербоул може да струва „повече от 8 милиона долара.

Публикуването на документи от Министерството на правосъдието хвърли светлина върху тясната връзка на опозорения финансист с много видни хора.

Министерството на правосъдието обаче се сблъска с остър контрол, след като пропусна крайния срок от 19 декември за публикуване на всички досиета, както е предвидено в Закона за прозрачност на досиетата на Епщайн, който прие Конгреса и беше подписан през ноември.

Епщайн беше намерен мъртъв в затворническата си килия през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, като служители заявиха, че смъртта му е очевидно самоубийство.

Гислейн Максуел, затворената сътрудничка на осъдения за сексуален престъпник Джефри Епщайн, трябва да се яви пред конгресната комисия, разследваща начина, по който федералното правителство е обработвало досиетата на Епщайн, в понеделник.

Тя се е съгласила да даде показания под клетва, но нейният адвокатски екип преди това заяви, че ще откаже да отговаря на въпроси съгласно конституционното си право да мълчи, освен ако не ѝ бъде предоставен имунитет.