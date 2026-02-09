Водят се 2 досъдебни производства за 6-те трупа по случая Петрохан







Окръжна прокуратура-София и Окръжна прокуратура-Враца извършват активни действия по разследването по две досъдебни производства във връзка със смъртта на шестима души в районите на Петрохан и връх Околчица.

Разследването се координира от Апелативна прокуратура-София, съобщи зам.-апелативният прокурор Наталия Николова на брифинг, в който участваха окръжният прокурор на София Христина Лулчева, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, Ангел Папалезов, началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП, старши комисар Георги Иванов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Кремена Илиева, директор на НИК, доц. Александър Александров, началник на Клиника по съдебна медицина и деонтология към болница „Александровска“.

Следствените действия и оперативната работа не се прекъсвали вече 8-и ден, уточни прокурор Николова. Извършени са редица огледи, включително и в рамките на днешния ден. Иззети са множество веществени доказателства, оръжие, литература с религиозна насоченост и др.

Само по делото на ОП-София са назначени 18 експертизи от областта на съдебната медицина, балистиката, физико-химията, включително ДНК анализ на веществени доказателства, открити при огледите, съобщи прокурор Христина Лулчева. Осем са съдебните технически експертизи на записи от иззети видеокамери, мобилни телефони, компютърни конфигурации, хардискове и други електронни устройства. Извършват се и съдебно-медицински експертизи за установяване на вида на уврежданията и причината за смъртта на мъжете.

Първите три тела са открити на 02.02.2026 г. след сигнал на тел.112, че хижата В Петрохан гори, а в двора й има три трупа и оръжие до тях. Районът незабавно е отцепен от полицията. Служители на ДАНС там не са присъствали, заяви главен комисар Захари Васков, директор на ГДНП. Извършено бе облитане на района с дрон, за да се уверим, че няма опасност за разследващите, каза Ангел Папалезов, началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП.

Огледът на 02.02.2026 г. на хижата в Петрохан е бил прекъснат заради възобновяване на пожара. Установени са колите, ползвани от групата, обитавала хижата в последните дни.

Кемперът с другите три лица е открит в неделя след сигнал от мъж, който минал покрай него.

Доц. Александър Александров съобщи, че и в двата случая са установени огнестрелни наранявания в областта на главата от упор или от много близко разстояние.

Извършени са десетки разпити, само по делото на ОП-София те са над 15, включително на малолетни и непълнолетни лица.

По време на брифинга бяха показани видеозаписи от камери, охраняващи периметъра на хижата в района на Петрохан. Ангел Папалезов описа детайлно по часове движението на кемпера в дните след 1 февруари, което е установено след преглед на видеозаписи на общински и частни видеокамери.

В района на самата хижа е имало охранителни камери, които са записвали на карти и са захранвани от слънчеви панели. Унищожени са освен камерите, но и част от самите записи, които не могат да бъдат установени.

От камерите се вижда, че три от лицата и ръководителят на сдружението си взимат "сбогом" с трите намерени мъртви лица на територията на хижата. След като си взимат "сбогом", се качват на кемпера и напускат района на хижа "Петрохан".

На следващия запис, който е направен на 1 февруари, в 16:00 ч. се вижда как три от лицата са около хижата, в сравнително добро настроение. "Ще се видим в... по-хубав начин", се чува от записа - от Дечо Илиев, Пламен Иванов и Ивайло Станев. Липсващите са Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

На третия запис се вижда как излизат пламъци и пушек, а трите лица опожаряват хижата.

Старши комисар Кремена Илиева от НИК съобщи, че при изследванията на оръжията, открити в района на хижата в Петрохан, са установява единствено и само ДНК от починалите лица. По делото на ОП-Враца се извършват аутопсии на намерените тела в изоставения кемпер, както и редица други следствени действия.

Работим по две основни версии, полагаме всички усилия съгласно закона, за да установим обективната истина и да разкрием мотивите за извършване на тежките престъпления, каза прокурор Наталия Николова.