Пожарникари спасяваха възрастна жена, заклещила се в сандък





На 07.02.2026 г. в 20:15 ч. е поискано съдействие от граждани за изваждане на жена паднала в метален сандък в къща на ул. „Иван Устабашиев” в гр. Севлиево. При оказване на съдействието е участвал 1 противопожарен автомобил и 3 - ма пожарникари от РСПБЗН-Севлиево.

До инцидента се стигнало, след като възрастната жена се навела над сандъка, за да вземе дърва за огрев. Подхлъзнала се и паднала в него. Съседи чули виковете за помощ, но въпреки усилията, не успели да измъкнат жената. Така се стигнало и до позвъняване на телефон 112, след което започнала и спасителната операция на пожарникарите.