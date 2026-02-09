Двама си правят компания в дупнишкия арест след дрога и алкохол зад волана





2 бързи полицейски производства за управление на МПС след употреба на наркотично вещество и алкохол са образувани в края на миналата седмица в Районното управление в Дупница. Единият водач – 34-годишен от с. Бистрица, е проверен на ГП Е 79, пътувал е в посока София. Неговият тест, направен с техническо средство, е отчел наличие на наркотично вещество, взета му е кръв за анализ. Другият водач водач е проверен на път 2-62 – при разклона за Сапарева баня. Той е 50-годишен неправоспособен, от Сапарева баня е, управлявал е л.а. „Фолксваген“. Направеният му тест за употреба на алкохол е отчел резултат 2.10 промила алкохол в издишания въздух. Двамата водачи са задържани с полицейска заповед. Взета им е кръв за анализ. За случаите е уведомен дежурен прокурор.