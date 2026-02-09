24-годишен водач на л.а. „Фолксваген“ е пострадал при ПТП, възникнало Коркина – с. Мала Фуча. Водачът е загубил контрол над автомобила, излязъл е от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. Нанесени са материални щети на автомобила, водачът е изваден със съдействието на екип на РСПБЗН Бобов дол, настанен е в дупнишка болница със счупени ребра, крак, челюст и множество охлузвания. Издаден му е талон за кръвен анализ за употреба на алкохол и наркотични вещества.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.
Пожарникари вадиха от ламарините 24-годишен, врязал се с колата в крайпътно дърво
09.02.2026
