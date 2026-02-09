Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 9 февруари
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 старши счетоводител Висше образование, обект гр. Бобошево
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА
2 работник, ремонт и поддържане на ПЖПС Средно образование
2 оператор, топлоелектроцентрала Средно образование
2 монтьори, гориво-транспортно оборудване Средно образование
2 машинисти, многокофов багер Средно образование
1 водач, специален автомобил Основно образование
1 асистент, офис Средно образование
1 пазач Средно,основно образование
1 технически сътрудник Средно образование
1 шофьор,тежкотоварен автомобил Средно,основно образование
1 оперативен счетоводител Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
2 общи работници Основно и по-ниско образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование
1 кредитен специалист Средно образование
1 камериер/ка Основно образование
2 шофьор, автобус Средно образование
1 общ работник Средно и по-нидко образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –7 МЕСТА
2 сервитьор Средно образование, с. Паничище
1 помощник,готвач Средно образование
1 работник, кухня Основно образование
1 работник, кухня Основно образование
1 рецепционист, хотел Средно образование
1 Гладач, преса (ръчно) Основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -6 МЕСТА
2 социални асистенти Средно и по-ниско образование
3 консултант (промотьор), продажби Средно образование
1 личен асистент Средно,основно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
1 технически секретар Основно образование
1 продавач-консултант обект с. Яхиново Средно образование
1 продавач-консултант Без изискване
1 работник извозване и доставка Основно образование
1 метач Начално образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 консултант, продажби Средно образование
1 технически секретар Основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“
2 монтажник, дограма Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1- МЗ от ЗНЗ
1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование