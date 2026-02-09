Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 9 февруари

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 старши счетоводител Висше образование, обект гр. Бобошево



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 23 МЕСТА

2 работник, ремонт и поддържане на ПЖПС Средно образование

2 оператор, топлоелектроцентрала Средно образование

2 монтьори, гориво-транспортно оборудване Средно образование

2 машинисти, многокофов багер Средно образование

1 водач, специален автомобил Основно образование

1 асистент, офис Средно образование

1 пазач Средно,основно образование

1 технически сътрудник Средно образование

1 шофьор,тежкотоварен автомобил Средно,основно образование

1 оперативен счетоводител Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 общи работници Основно и по-ниско образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование

1 кредитен специалист Средно образование

1 камериер/ка Основно образование

2 шофьор, автобус Средно образование

1 общ работник Средно и по-нидко образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –7 МЕСТА

2 сервитьор Средно образование, с. Паничище

1 помощник,готвач Средно образование

1 работник, кухня Основно образование

1 работник, кухня Основно образование

1 рецепционист, хотел Средно образование

1 Гладач, преса (ръчно) Основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -6 МЕСТА

2 социални асистенти Средно и по-ниско образование

3 консултант (промотьор), продажби Средно образование

1 личен асистент Средно,основно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

1 технически секретар Основно образование

1 продавач-консултант обект с. Яхиново Средно образование

1 продавач-консултант Без изискване

1 работник извозване и доставка Основно образование

1 метач Начално образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

1 консултант, продажби Средно образование

1 технически секретар Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“

2 монтажник, дограма Без изискване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1- МЗ от ЗНЗ

1 общ работник обект гр. Сапарева баня Средно образование