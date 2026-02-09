Случаят без аналог с много неизвестни: Установява се кога пътуващите в кемпера са се превърнали в трупове





Кога се е случила стрелбата в кемпера на Ивайло Калушев- в началото на седмицата, преди няколко дни или вчера. Това тепърва ще се изяснява след извършване на аутопсията и ДНК експертизите. Засега е ясно едно- стрелбата е извършена вътре и няма намеса отвън. Двама от убитите са улучени в слепоочията, третият- в гърлото. Работи се и по версията за двойно убийство и последвало самоубийство. И днес се извършва оглед в местността във Врачанкия балкан, където вчера овчар подаде информация на телефон 112, че е открил кемпера и разседването започна веднага след това. Разследва се и версията за затворено общество- секта, което е живеело по свои правила.

Факт е, че след вчерашния случай жертвите около това общество вече са 6.

Разследваме едно престъпление без аналог в страната. Открити са три простреляни тела и автомобил, които се издирваха от началото на седмицата. Служители на ГД “Национална полиция“ и колегите им от ОДМВР – Враца, под ръководството на Окръжната прокуратура, извършват действия по разследването, посочи гл. комисар Захари Васков, директор на ГДНП, който беше на местопроизшествието в района на връх Околчица. Работи се по всички възможни версии, продължава да не се изключва и версията за затворено общество, с елемент на секта.

На място са открити оръжия. Полицията е имала данни, че превозното средство се е насочило към Врачанския Балкан, но в доста широк периметър, посочи още гл. комисар Васков. Продължават процесуално-следствените действия и в района на хижа „Петрохан“, изследват се всички връзки на неправителствената организация, издирват се свидетели. МВР, с целия си ресурс, продължава да работи по образуваното досъдебно производство.

Директорът на ОДМВР – Враца уточни, че сигналът е подаден от мъж, който има лятна кошара в района, вчера в 9.29 часа на тел. 112. Веднага е запазено местопроизшествието до пристигането на екипи от ГДНП, които са започнали огледи, уведомена е прокуратурата. Мястото е трудно проходимо, предстоят експертизи, които да установят точните обстоятелства. Процесуално - следствените действия ще продължат доста дълго - добави старши комисар Красимир Йончев.