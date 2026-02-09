Пътната обстановка. Актуална информация от АПИ





Информация за състоянието на републиканските пътища

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -4°С до +8°С.

Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в почти всички области.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Бургас:

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 12.02.2026 г.;

Движението от км 35+450 до км 35+700 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на аварийни дейности след настъпило ПТП. Ограничена е аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активна и изпреварваща лента с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 12.02.2026 г.;

Движението в участъка от км 39+372 до км 42+680 на АМ „Хемус“, в района на пътен тунел „Топли дол“, се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно – по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка от п. в. ”Невша” – п. в. “Повеляново” от км 375+800 до км 407+000, в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Работните участъци са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 09.02.2026 г.;

Движението в участъка п.в. „Ветрино“ – п.в. „Суворово“ от км 386+000 до км 402+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание,поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.01.2026 г.

АМ „Струма“:

Област Перник:

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 10.02.2026 г.

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ Струма при вход към кръгово кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ „Даскалово“ на АМ „Струма“, както следва:

- Входът от гр.София по АМ „Струма“ към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. „Даскалово“ към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ „Даскалово“ към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.02.2026 г.

Област Благоевград:

Движението в участъка София - Кулата от км 128+000 до км 152+000 се осъществява с повишено внимание и в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 13.02.2026 г.;

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- „Върбишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Златишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Котленски“ - отворен за всички МПС;

- „Печинско“ - отворен за всички МПС.

- „Превала“ – отворен за всички МПС.

- „Предел“ - отворен за всички МПС.

- „Приморски“ – отворен за всички МПС.

- „Републиката“ - отворен за всички МПС;

- „Ришки“ - отворен за всички МПС;

- „Рожен“ – отворен за всички МПС

- „Айтоски“ - Движението по път III-208 през „Айтоски“ проход в участъка Айтос – Ябълчево от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 т;

- „Вратник“ - забранен за МПС над 10 т на участъци. Срок до 30.12.2026 г.;

- „Дюлински“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Пампорово“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан“ забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- „Твърдишки“ - забранен за МПС над 10 т;

- „Троянски“ - забранен за МПС над 12 т;

- „Шипка“ - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2026 г.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - о. п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция:

Област Видин:

Временно движението по главен път I-1 /Е-79/ Димово – Ружинци - Монтана в участъка от км 34+000 до км 73+542 ще се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради почистване на канавки. Движението ще се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 13.02.2026 г.;

Област София:

Движението в участъка София – Ботевград от км 208+190 до км 207+285 се осъществява двупосочно в една лента поради извършване на аварийно ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол“ долно строене. Срок 09.02.2026 г.

Движението в участъка Ботевград – София от км 205+200 до км 212+600 в района на „Анкерната стена“ при км 210+500 е ограничено за всички МПС поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут: АМ „Хемус“. Срок 13.02.2026 г.;

До изграждането на п.в. „Лютидол“ и възможността за цялостно пропускане на движението по възела, пътните връзки ще останат затворени и участъка от съществуващия път І-1 /Е-79/ до разклона за с. Типченица в с. Лютидол ще остане затворен за движение и достъпа до с. Лютидол ще бъде ограничен. За осигуряване на достъп от и за с. Лютидол ще се използват обходни маршрути за движение по път III-161 и по общински път VRC-2094 - с. Типченица - с. Липница - с. Новачене. За насочване на движението по обходните маршрути ще бъде поставена необходимата сигнализация в с. Лютидол, на п.в. „Новачене“ и п.в. „Ребърково“.

За да се осигури безопасното пропускане на движението в условията на продължаващо строителство и укрепване на свлачищните участъци, които са от км 175+440 до км 175+570; от км 176+470 до км 176+650; от км 178+880 до км 179+070; от км 179+510 до км 179+560; от км 179+860 до км 176+910 проектът за временна организация на движение предвижда преминаването през участъка от км 174+400 до км 180+800 да се осъществява през участъци от съществуващия път І-1 /Е-79/ и двупосочно в по едно от платната на новоизградения път. На местата за превключвания между стар и нов път са изградени временни етапни връзки първата ще бъде от км 175+250 до км 175+585, а от км 175+585 до км 176+300 движението ще се осъществява по новоизграденото ляво платно двупосочно, при км 176+300 по изградена временна етапна връзка движението се прехвърля по съществуващия път І-1 /Е-79/ до км 177+000, където е изградена друга временна етапна връзка между съществуващия път І-1 /Е-79/ и новоизградения път, като движението ще се осъществява по лявото платно двупосочно до км 178+000, където ще премине в дясното платно двупосочно до км 178+800. В участъка от км 178+800 до км 179+300 преминаването ще става по обходен път през трасето на съществуващия път І-1 /Е-79/ и от км 179+300 до км 180+800 движението ще продължи в новоизграденото дясно платно двупосочно.

За изграждането на дясното платно в участъка от км 191+960 до км 192+240, където досега за преминаване на движението действа етапна връзка, която е изградена като едностранно кръстовище с път I-1 Скравена - Ботевград, като тя трябва да бъде разрушена, с което направлението Скравена - Ботевград и обратно остава самостоятелно без връзка с новоизградения път. В участъка на строителните дейности е направена нова временна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

За строителството на п.в. „Ботевград“ при км 193+337 се предвижда нова временна организация като движението ще се пропуска в лявото платно двупосочно само по направлението Мездра - София и обратно до приключване на строителните дейности по дясното платно и прилежащите връзки. Връзките №2 Ботевград - Мездра“ и №4 София - Ботевград ще бъдат затворени за да се избегне объркване на водачите и направа на нарушения като навлизане в насрещното или обратни завои, които биха били предпоставка за сериозни ПТП. Строителството предвижда и разрушаване на връзка №3 Ботевград - София, която е направена за временното пропускане на движението двупосочно и сега трябва да се изпълни проектно, изграждане на връзка №1 Мездра - Ботевград и постоянното кръстовище с път І-1 Скравена - Ботевград. Направленията Мездра - Ботевград, София - Ботевград и обратно, и населените места, за които достъпа е свързан с тези направления ще се насочат по обходни маршрути през пътния възел на път ІI-17 и I-3 за Ботевград и п.в. „Новачене“ по път І-1 /Е-79/. Срок 22.05.2026 г.

Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 30.03.2026 г.;

Движението в участъка Жерково - Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното платно. Срок до 30.03.2026 г;

Въвежда се реверсивно движение по път София - Перник както следва:

Участък 1: от км 276+040 до км 277+610, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София. Всеки работен ден от 06:00 ч. до 10:00 ч.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Участък 2: от км 278+567 до км 282+000, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София от км 278+567 до км 281+800.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

Област Перник:

Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София - Кулата в участъка от км 285+772 до км 286+920 както следва:

- Всеки работен ден, обособяване на две ленти за движение в посока София, за времето от 6:00 ч. до 10:00 ч.

- През последен празничен ден и всяка неделя, се обособяват две ленти за движение в посока София, за времето от 10:00 ч. до 19:00 ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срок до 30.09.2026 г.

Област Кюстендил:

Движението в участъка Кочериново - Благоевград при км 353+670 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.

Област Благоевград:

Движение с повишено внимание по път I-1 /Е-79/ София - Кулата от км 355+570 до км 364+385, поради извършване на ремонтни дейности. Скоростта на движение е ограничена на 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 23.02.2026 г.

Движение с повишено внимание по път София - Кулата в участъка от км 356+100 до км 373+650 поради превантивно поддържане. Трафикът се регулира от пътни знаци и временна организация. Срок до 23.02.2026 г.;

Движението по път I-1 София - Кулата в участъка от км 375+454 до км 376+000 се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират както следва:

Всеки петък или последния работен ден преди празници от 10:00 ч. до 20:00 ч. - две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София.

В последния почивен /празничен/ ден от 10:00 ч. до 20:00 ч. - две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Кулата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Организацията се отнася за всеки петък и по преценка на ОПУ-Благоевград за празнични и почивни дни с предварително уведомление. Срок до 01.04.2026 г.;

Движение с повишено внимание при км 399+000 в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба на пешеходната пътека на кръстовището между републикански път I-1 София - Кулата и път III-1082 - III-108 Рибник - Лебница - Струма - Вълково - Микрево - Кресна в гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 09:00 ч. на 31.08.2026 г. ;

- път І-2 /Е-70/ Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна:

Област Русе:

Движението по Дунав мост при Русе в участъка от км 0+000 до км 1+507 на работни участъци по 400 м се осъществява в една лента с пропускатаелен режим поради основен ремонт на мостовото съоръжение. Максимална допустима ширина на преминаващите МПС 2.55 м и обща маса до 60 т. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Ограничението на скоростта е до 20 км/ч. Движението се регулира от адаптивна светофарна уредба. Срок до 10.07.2026 г.

Област Шумен:

Движението по път I-2 в участъка от км 118+530 до км 119+290 /новото кръгово кръстовище № 1 на път I-2 км 118+900 / и по етапна връзка към АМ „Хемус“ от км 0+000 до км 2+490 се извършва с повишено внимание поради строително-монтажни работи. Движението се осъществява двупосочно в две пътни ленти без стесняване на платното за движение и се регулира със светофарни уредби и пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.

- път І-3 /Е-83/ Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград:

Област София:

Движението по път Правец - Разлив - Трудовец - Ботевград в участъка от отклонението за пътен възел „Правец“ на АМ „Хемус“ до кръстовището с първокласен път І-1 Враца - Ботевград - София от км 193+345 до км 199+402 е ограничено за движение на МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по АМ „Хемус“ и път ІІ-17 Мездра - Ботевград в двете посоки. Срок до 30.03.2026 г.

- път І-4 /Е-772/ Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево – Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - о.п. Шумен: няма въведени ограничения.

- път І-5 /Е-85/ Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция:

Област Велико Търново:

Движението в участъка Полски Тръмбеш - Поликраище /от км 65+200 до км 90+245/ се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението в участъка Казанлък - Стара Загора от км 199+340 до км 200+200 се осъществява в една лента поради изграждане на крайпътен обект. Участъкът е сигналзиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 11.02.2026 г.;

Област Кърджали:

Движението в участъка граница Хасково - Кърджали от км 319+000 до км 340+228 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.07.2027 г.;

Движението по път Хасково - Кърджали в района на с. Черноочене от км 328+192 до км 328+292 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на пътен надлез и мостово съоръжение. Срок до 15.02.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 340+319 до км 342+813 се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.11.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в участъка надлез „Кирково“ - ГКПП „Маказа“ е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението по път Черноочене - Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за МПС над 15 т.

Обходни маршрути:

- направление Хасково - Кърджали: път І-5 - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Асеновград - Кърджали: път ІІ-58 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Минерални бани - Кърджали: път ІІІ-506 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали. Срок до 31.12.2026 г.;

- път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Северна Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - о.п. София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п. Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас:няма

- път І-7 Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав – Върбица - Бероново - Мокрен - Зимница - о.п. Елхово - Лесово - Граница Турция: няма въведени ограничения;

- път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - о.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево.

Област София:

Движението в участъка Вакарел - Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 се осъществява с повишено внимание поради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на пътното платно. Поставена е необходимата предупредителна сигнализация. Срок до 30.03.2026 г.;

Област Хасково:

Движението по път I-8 Пловдив - Харманли от км 275+600 до км 238+300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.;

- път І-9 /Е-87/ Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п. Малко Търново - Граница Турция:

Област Варна:

Движението от км 116+200 до км 124+683 се осъществява в една лента поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Област Бургас:

Движението по път Варна – Бургас от км 199+051 до км 199+365 в участъка Баня – Свети Влас се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на разрушен водосток на км 199+208. Скоростта на движение се ограничава на 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.02.2026 г.;

Движението в участъка Слънчев бряг - Бургас при обхода на Поморие от км 222+849 до км 225+522 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на второ пътно платно. Движението на МПС се организира в двете новоизградени платна, като скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в участъците на съществуващите кръстовища. Трафикът се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;