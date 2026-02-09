Седмична прогноза: До 15 градуса, с превалявания от дъжд и сняг





Днес ще бъде облачно. От североизток в страната ще започне да нахлува студен въздух. В началото на деня дъжд ще превалява в североизточните райони. Около обяд валежите ще обхванат почти цялата страна. Дъждът ще преминава бързо в сняг и след обяд сняг ще вали в Предбалкана, северозападните райони и високите полета. В Североизточна България около и след обяд преваляванията от сняг ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Температурите около 14 ч. ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 7°.

В планините ще бъде облачно и на много места ще има валежи, над 1400-1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно, сутринта на места – мъгливо. Още от сутринта ще има превалявания от дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Във вторник ще се задържи облачно, на отделни места в Западна България ще превали слаб сняг, а в източните райони - слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните в по-голямата част от страната - между 0° и 5°. В сряда ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. В четвъртък и петък отново ще бъде облачно и на много места в страната ще има валежи, значителни по количество в Южна България. Вятърът ще бъде слаб от юг, в петък за кратко ще се ориентира от северозапад. Ще бъде сравнително топло за средата на февруари с максимални температури около и над 10°. В събота и неделя ще преобладава облачно време. Ще има и валежи, предимно слаби и предимно от дъжд, на повече места в неделя. Минималните температури в цялата страна ще са положителни, а максималните в по-голямата част от страната - между 10° и 15°.