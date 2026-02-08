Откриха кемпер по пътя за лобното място на Христо Ботев





Откриха изоставен кемпер в гориста местност над Враца, по неофициална информация на bTV в него са намерени три тела. Възможно е откритият кемпер да е същият, който се издирва по случая „Петрохан“ и е свързан с изчезването на Ивайло Калушев.

Мястото е по пътя за лобното място на Христо Ботев. Припомняме, че в последната си публикация във Фейсбук преди да изчезне Калушев цитира Ботевото стихотворение „Борба“, в което лирическият герой описва човешката същност като лишена от вяра, надежда и любов. Основните мотиви са революционната борба и саможертвата.

Сигналът е подаден от овчар, който е обхождал района около връх Вола. В труднодостъпна част на гората той е забелязал кемпер, а на предната седалка е видял човек, който, по негови думи, е мъртъв. Поради липса на мобилно покритие в района е било необходимо време, докато мъжът успее да се свърже със 112.



„Каквото и да се е случило, будизмът е противоположно на това“: Организации се разграничиха от издирвания „лама Иво“

Като „лама Иво“, будист и част от „затворено общество с елементи на секта“ - така е известен издирваният Ивайло Калушев – собственик на бившата хижа „Петрохан“, чието име се свързва с духовни практики, съмнителни детски лагери и организацията Sky Dharma

След получаването на сигнала районът на Врачанския Балкан е бил незабавно отцепен, а на място са изпратени полицейски екипи. Пътят, водещ към мястото, е напълно блокиран, като не се допуска преминаване, а на случайни минувачи се извършват проверки за самоличност. На място има и екип на Спешна помощ.

Операцията се координира лично от директора на Областната дирекция на МВР – Враца, старши комисар Красимир Йончев. Уведомени са и служителите на МВР в София, като се очаква пристигането на екип от опитни столични криминалисти. До тяхното идване кемперът няма да бъде отворен, след което ще стане ясно кой е починалият и дали в превозното средство е имало и други хора.

Предстои разпознаване на тялото и изясняване на причините и обстоятелствата около смъртта, което може да се окаже ключово за окончателното разплитане на случая „Петрохан“.