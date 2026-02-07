Можете да ползвате данъчна отстъпка за извършен ремонт или подобрения на дома през 2025 г. Тя се отнася само за положения от майсторите труд, като след съответните преизчисления крайната сума е до 102,26 евро/200 лв.
За да се възползвате от облекчението, трябва да впишете в годишната си данъчна декларация разходите на домакинството за ремонт. При подаването на декларацията не е необходимо да прилагате документи за извършените плащания, но е важно да ги пазите, за да ги представите при евентуална проверка от страна на НАП.
Условията за данъчната отстъпка са следните:
Имотът да е на територията на страната
Ползващият облекчението да е собственик/съсобственик на имота
Ремонтът да е извършен от местно лице и то да не е свързано лице с ползващия облекчението
Лицето да няма публични задължения
Важно:
За всеки имот общият максимален размер на данъчното облекчение е 102,26 евро/200 лв., независимо от броя на собствениците.
НАП дава по 102,26 евро за извършен ремонт през 2025-а година
Можете да ползвате данъчна отстъпка за извършен ремонт или подобрения на дома през 2025 г. Тя се отнася само за положения от майсторите труд, като след съответните преизчисления крайната сума е до 102,26 евро/200 лв.
Най-четено
- НАП дава по 102,26 евро за извършен ремонт през 2025-а година
- Започват фестивалът Маскарадните игри "На Сурва в Джерман" 2026 г.
- Съботно-неделен хороскоп(7-8 февруари)
- Времето през уикенда: Ще се редуват слънце, облаци и леки превалявания от дъжд
- Арестуваха 25-годишен учител в Пловдив за блудство с ученички на 13 и 16 години
- 82-годишна хвърли през терасата 5 000 евро
- Опит за екзекуция: Руски генерал бе прострелян наколко пъти в Москва
- Операция "Сръчни ръце" е проведена в магазин в Дупница
- Йордан Цонев: Oбещаваме, че в следващия парламент ще възстановим правата на всички български граждани
Темите от "Страна"
- НАП дава по 102,26 евро за извършен ремонт през 2025-а година
- Арестуваха 25-годишен учител в Пловдив за блудство с ученички на 13 и 16 години
- 82-годишна хвърли през терасата 5 000 евро
- Йордан Цонев: Oбещаваме, че в следващия парламент ще възстановим правата на всички български граждани
- Румен Радев: Политическото статукво ограничи правата на българите в чужбина, за да запази властта си
- Народните представители свиха до 20 секциите в страните, които са извън ЕС
- АПИ: На места по пътищата е възможно да има заледявания
- Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то от Петрохан и структури на МВР
- Отново бедствено положение в община Ардино