НАП дава по 102,26 евро за извършен ремонт през 2025-а година

07.02.2026
  Можете да ползвате данъчна отстъпка за извършен ремонт или подобрения на дома през 2025 г. Тя се отнася само за положения от майсторите труд, като след съответните преизчисления крайната сума е до 102,26 евро/200 лв.
За да се възползвате от облекчението, трябва да впишете в годишната си данъчна декларация разходите на домакинството за ремонт. При подаването на декларацията не е необходимо да прилагате документи за извършените плащания, но е важно да ги пазите, за да ги представите при евентуална проверка от страна на НАП.
Условията за данъчната отстъпка са следните:
 Имотът да е на територията на страната
 Ползващият облекчението да е собственик/съсобственик на имота
Ремонтът да е извършен от местно лице и то да не е свързано лице с ползващия облекчението
Лицето да няма публични задължения
Важно:
 За всеки имот общият максимален размер на данъчното облекчение е 102,26 евро/200 лв., независимо от броя на собствениците.

