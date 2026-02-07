Редът на групите на III-ти Фестивал на Маскарадните игри "На Сурва в Джерман" 2026 г.
10.30- Официално откриване на Фестивала /фолклорна програма/
11.15 - 11.30 - Сурвакарска група " Глагорец" - с. Стефанов към Народно Читалище "Напредък 1915г", с. Стефанов, общ. Радомир
11.35 - 12.00 - Сурвакарска група с. Джерман, към Народно читалище "Пробуда 1926 г.", с. Джерман, общ. Дупница
12.05 - 12.20 - Сурвакарска група град Бобошево, Гр. Бобошево
12.25 - 12.45 - Сурвакарска група квартал Грамада, град Благоевград
12.50 - 13.10 - Сурвакарска група "Сурва Кв. Дълбошница", Гр. Петрич
13.15 - 13.30 - Сурвакарска група с. Дивля към Народно читалище "Надежда 1989г.", с. Дивля, общ. Земен
13.35 - 13.50 - Сурвакарска група село Ковачевци при Народно читалище "Георги Димитров 1928 г.", с. Ковачевци, общ. Ковачевци
13.55 - 14.10 - Сурвакарска група Квартал Църква Гр. Перник към Народно читалище "Просвета 1909", Гр. Перник
14.15. - 14.35 - Сурвакарска група с. Прибой към Народно читалище "Светлина 1936", с. Прибой, общ. Радомир
14.40 - 15.00 - Кукерска Дружина с. Калипетрово към Народно Читалище "Пробуда 1940 г.", с. Калипетрово, общ. Силистра
15.00 - 15.15.- Закриване на Фестивал /фолклорна програма/
15.20 - Награждаване на групите.
Започват фестивалът Маскарадните игри "На Сурва в Джерман" 2026 г.
