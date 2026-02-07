Съботно-неделен хороскоп(7-8 февруари)





Овен

Днес и утре звездите ви съветват да се придържате към строг режим на спестяване. Съществува риск да похарчите голяма сума за нещо, което скоро ще загубите. Просто не носете излишни пари със себе си и избягвайте да използвате приложения за онлайн пазаруване. Само пресметливи стъпки ще спасят парите ви.

Телец

Днес и утре избягвайте да експериментирате с екзотична кухня или бързо хранене набързо. Ако е възможно избирайте само леки ястия. Енергията ви през уикенда ще зависи пряко от качеството на обяда ви.

Близнаци

Днес и утре трябва да бъдете стриктни. Проверявайте два пъти всеки имейл, всяка цифра в отчетите си и особено получателите. Меркурий ви играе номера, така че рискът от изпращане на поверителна информация в грешни ръце е много висок. Допълнителна минута проверка ще ви спести часове в търсене на извинения.

Рак

Днес и утре е идеалният момент да проверите сигурността на дома си. Преди да излезете от къщата, уверете се, че всичко е изключено. Най-добре, разчистете онзи „разхвърлян рафт“, който сте оставили настрана. Поддържането на реда ще успокои магически мислите ви.

Лъв

През този уикенд направете резервно копие на важни снимки и служебни файлове. Звездите казват, че рискът от внезапни повреди е по-висок от обикновено днес, така че бъдете внимателни с вашите устройства.

Дева

Днес и утре не е време за инициатива. Просто си вършете работата по най-добрия възможен начин. Време е да отметнете всички задачи, свързани с дома, които все отлагахте.

Везни

Някой познат ще се опита да прехвърли тревогите си върху вас днес под прикритието на „приятелска молба“. Вашата задача е учтиво да откажете, ако това ще наруши плановете ви. Не се страхувайте да изглеждате хладнокръвни.

Скорпион

Ако изпитвате странно чувство на безпокойство, когато се срещате с някого днес или утре, не го игнорирайте. Логиката може да ви подсказва, че всичко е наред, но подсъзнанието ви вече е усетило уловка. Не подписвайте нищо „на доверие“ и не се съгласявайте със съмнителни начинания.

Стрелец

Днес и утре някой, на когото някога сте обещали да помогнете или просто да се обадите, може да влезе в живота ви с гръм и трясък. Пазете границите си. След като затворите тази врата ще почувствате, че животът ви се прочиства за нови, вълнуващи преживявания.

Козирог

Във взаимоотношенията днес и утре са възможни дребни спорове по незначителни въпроси. Не правете от мухата слон. Ако партньорът ви е в лошо настроение, дайте му пространство. Една тиха вечер ще бъде много по-полезна от опитите да разберете кой е прав и кой не е.

Водолей

Днес и утре може да откриете незначително просрочено плащане или автоматично таксуване, от което не се нуждаете. Десет минути проверка на сметките ви сега могат да ви спестят сериозна сума.

Риби

Днес и утре може да бъдете залети от вълна от негативизъм от други хора. Подарете си дигитален детокс: оставете телефона си настрана поне за няколко часа. Спокойствието ви сега ще ви гарантира, че ще прекарате уикенда в добро настроение, а не в състояние на саморефлексия.