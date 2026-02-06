Арестуваха 25-годишен учител в Пловдив за блудство с ученички на 13 и 16 години





Учител от пловдивското училище "Софроний Врачански" е задържан по обвинение в блудство със своя ученичка=

Началникът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова обясни, че момичетата са на 16 и 13 години, а учителят Аврам Андреев е на 25 години.



Районна прокуратура-Пловдив след подаден сигнал повдигна четири обвинения спрямо Аврам Андреев, на 25 г. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че през месец ноември 2025 г. в гр. Пловдив чрез информационна технология установил контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст – момиче на 13 години, с цел извършване на блудствени действия и съвкупление – престъпление по чл. 155а, ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Второто обвинение е за това, че през месец ноември 2025 г. в гр. Пловдив е разпространил порнографски материали на същото 13-годишно момиче - престъпление по чл. 159, ал.1 от Наказателния кодекс.

Третото обвинение е за това, че че през месец октомври 2025 г. в гр. Пловдив чрез използване на информационна технология установил контакт с лице, ненавършило 18-годишна възраст – момиче на 16 години, с цел извършване на блудствени действия и съвкупление – престъпление по чл. 155а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Спрямо Аврам Андреев е повдигнато обвинение и за това, че през месец октомври 2025 г. в гр. Пловдив е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст – същото 16-годишно момиче, в положение на зависимост – престъпление по чл. 150, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети веществени доказателства и др.

По искане на прокуратурата спрямо обвиняемия Аврам Андреев е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд-Пловдив, която е потвърдена и от Окръжен съд-Пловдив.