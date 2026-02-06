50-годишен мъж е задържан в качеството му на участник в извършването на четири телефонни измами. Арестът е резултат на прецизно планирана полицейска операция на служители от сектор „Криминална полиция“ при РУ-Силистра и гранични полицаи от Дунав мост. Оперативно-издирвателните действия на силистренските криминалисти стартирали незабавно, след като на 4 февруари около 17.30 часа в районното управление бил получен сигнал за телефонна измама. Жертвата – 82-годишна жена от областния град, хвърлила през терасата 5000 евро, след като била въведена в заблуждение, че съдейства на полицията. Работейки по горещи следи и във взаимодействие с колегите си от Гранична полиция, криминалистите успели да проследят пътя на извършителя, който по-късно вечерта бил задържан при опит да напусне страната през Дунав мост. В него била намерена и иззета инкриминираната парична сума. Той е 50-годишен жител на силистренско село, без регистрирани до момента криминални прояви. Към момента е установено, че в качеството на „муле“ мъжът е участвал в извършването на четири телефонни измами, реализирани в Силистра от началото на годината. Щетите от тях възлизат общо на около 30 000 евро. Като куриер той пренасял парите в Румъния, дейност, за която бил нает чрез обява за работа. Мъжът е направил пълни самопризнания пред разследващите. Задържан е с полицейска мярка за срок до 24 часа. Продължава работата по изясняване на случаите и по установяване и на други лица, свързани с престъпната дейност.
82-годишна хвърли през терасата 5 000 евро
06.02.2026
