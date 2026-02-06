Опит за екзекуция: Руски генерал бе прострелян наколко пъти в Москва





Високопоставен генерал от руската армия е прострелян няколко пъти и ранен в Москва.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е незабавно откаран в болница след нападението в жилищна сграда в северозападните покрайнини на града и състоянието му е неизвестно.

Алексеев е висш служител в главното управление на руския военен генерален щаб (ГРУ) и е поредната високопоставена военна фигура, станала мишена в столицата, откакто започна пълномащабното нахлуване в Украйна преди почти четири години.

Той беше поставен под санкции на Европейския съюз, след като ГРУ беше обвинено, че стои зад атаката с нервнопаралитично вещество през 2018 г. в Солсбъри, Великобритания.

„Жертвата е хоспитализирана в една от градските болници“, каза Светлана Петренко от Руския следствен комитет, който заяви, че е образувал наказателно дело за опит за убийство.

Алексеев е играл важна роля по време на войната в Украйна, като е участвал в преговори с Украйна по време на руската обсада на Мариупол през 2022 г.

Той е бил изпратен и да преговаря с ръководителя на наемническата група „Вагнер“ Евгений Пригожин, който е ръководил кратък и кървав метеж през юни 2023 г.

Все още не е известно кой стои зад стрелбата в петък сутринта в жилищен блок на Волоколамско шосе в Москва.

Украйна е поемала отговорност за някои нападения срещу руски военни в миналото. Руските разузнавателни служители твърдят, че са осуетили опит за нападение срещу руски войник в Санкт Петербург в края на миналия месец.

Узбекистон беше осъден през януари за убийството през 2024 г. на друг генерал, Игор Кирилов, при експлозия пред жилищен блок в Москва. Украинското разузнаване СБУ заяви, че стои зад нападението.

Генерал-лейтенант Кирилов е бил командващ войските за ядрена, биологична и химическа защита на Русия.

През декември 2025 г. друг високопоставен офицер от ГРУ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров, е бил убит, когато взривно устройство се е взривило под кола в Москва. Той е бил командващ отдела за оперативна подготовка на въоръжените сили, според разследващия комитет на Русия.

Следственият комитет на Руската федерация е образувал наказателно дело по чл. 30, чл. 105 („опит за убийство“) и чл. 222 („незаконен трафик на огнестрелни оръжия“) след опита за убийство на генерал-лейтенант Алексеев от руското Министерство на отбраната в северозападна Москва, каза тя.

Според разследващите, на 6 февруари 2026 г. все още неидентифициран нападател е произвел няколко изстрела по мъж в жилищна сграда на Волоколамското шосе в Москва и е избягал от местопроизшествието. „Жертвата е хоспитализирана в градска болница“, отбеляза Петренко.

Разследващи и криминалисти от Следствения комитет на Москва работят на мястото на произшествието, преглеждат записи от камери за видеонаблюдение и разпитват очевидци. Те провеждат разследващи и оперативно-издирвателни действия, насочени към установяване на лицето или лицата, участвали в престъплението, добави представителят на Следствения комитет.

