Досъдебно производство за извършена кражба от търговски обект е образувано вчера в Районното управление в Дупница. По данни на заявителя са отнети козметични продукти, перилни препарати, прахосмукачка и хранителни продукти. За случая е уведомена прокуратурата.
Операция "Сръчни ръце" е проведена в магазин в Дупница
06.02.2026
