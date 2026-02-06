Румен Радев: Политическото статукво ограничи правата на българите в чужбина, за да запази властта си





Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права. Този кратък коментар направи Румен Радев на страницата си във Фейсбук по повод решението на Народното събрание броят на секциите в страни извън ЕС да бъде ограничен до 20.

Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина.

Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим.