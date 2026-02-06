Народните представители свиха до 20 секциите в страните, които са извън ЕС





Вече е решено, окончателно. Народното събрание редуцира до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на Европейския съюз. Това стана с гледането на второ гласуване на промените в Изборния кодекс. Промяната в изборното законодателство бе внесена от "Възраждане", като подобно предложение отправиха и от ГЕРБ-СДС.

Народните представители гласуваха със 117 гласа "За", 82 гласа "против" и 10 гласа "въздържали се". Промените в изборното законодателство минаха с гласовете на ГЕРБ-СДС, "Възраждане", БСП-Обединена левица и "Има такъв народ".

Срещу предложението за ограничаване на секциите се обявиха от ПП-ДБ, ДПС, МЕЧ, "Величие" и АПС. От ПП-ДБ предложиха броят на секциите да бъде ограничен до 100, но тяхното предложение в изборното законодателство не мина.

Депутатите приеха още в Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК) да изисква допълнителна проверка на електронните заявления за гласуване чрез съобщение на посочен телефонен номер. От ЦИК обявиха, че ще изпълнят всичко, което решат депутатите.

Освен това народните представители решиха да бъде отложено създаването на район "Чужбина" за 1 януари 2028 г. Причината - липсва механизъм, по който да се определи броят на мандатите.

Законотворците не приеха предложението на народния представител от ПП-ДБ и бивш министър на правосъдието Надежда Йорданова за дистанционно електронно гласуване.