Художник изографиса лицето на Джорджа Мелони върху това на ангел





Църковни и правителствени служители започнаха разследване, след като снимки на херувим в базиликата „Свети Лаврентий“ в Лучина показаха, че новореставрираното ѝ лице има необичайна прилика с десничарката Джорджия Мелони.

Художникът Бруно Валентинети първоначално отрече твърденията, но в сряда призна, че това наистина е лицето на премиера. Той обаче настоя, че е подобно на оригинала.

83-годишният Валентинети заяви пред „Ла Република“, че му е било наредено да покрие картината от Ватикана.

Оригиналните черти на лицето вече ще бъдат възстановени, съобщи в сряда офисът на Римската епархия, след силно формулирано изявление на римския кардинал Балдасаре Рейна.

Изразявайки „разочарованието си от случилото се“, Рейна каза, че „изображения на свещено изкуство и християнска традиция не могат да бъдат злоупотребявани или експлоатирани“.

Базиликата „Свети Лаврентий“, която е на пет минути пеша от офиса на Мелони в сърцето на Рим, е видяла приток на любопитни посетители с надеждата да зърнат вече скандалната фреска.

„Имаше шествие от хора, които дойдоха да я видят и да си направят селфита, а не да се помолят“, каза свещеникът на базиликата, преподобният Даниеле Микелет, пред информационна агенция Ansa.

Микелет каза, че не е забелязал приликата с премиера, когато за първи път е видял реставрационните работи, но се е съгласил, че те не „съответстват на оригиналната иконография и свещен контекст“ на църквата.

Джорджия Мелони отговори в публикация в Instagram, казвайки, че „определено не е като ангел“, придружено от смеещо се емоджи.

Базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина“ е една от най-старите църкви в Рим и включва произведения на изкуството от бароковите майстори Джан Лоренцо Бернини и Гуидо Рени.

Фреската, която е в центъра на този спор, обаче не е стара - тя е нарисувана през 2000 г. и не е била защитена от закона.

Стенната живопис се намира в параклис, посветен на последния крал на Италия, Умберто II, и изобразява херувима, държащ карта на Италия.

Бруно Валентинети е оригиналният художник и е бил помолен да реставрира произведението на изкуството след щети от вода, каза Микелети.

Правителствената агенция, отговаряща за опазването на културните обекти на Рим, вече е информирала църквата, че всяка по-нататъшна реставрационна работа ще изисква разрешение и скица на предложеното изображение.

Би Би Си се свърза с Ватикана за коментар.