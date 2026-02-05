Отново бедствено положение в община Ардино





Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилни валежи и снеготопене при обявен „червен“ код в периода 3 - 4 - 5 февруари 2026 г.

В резултат на повишеното водно ниво на река Арда е залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Съоръжението е станало непроходимо, което отново остави без пътна връзка редица населени места. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места: Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Засегнатият мост е единствената транспортна връзка за жителите на тези села.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране на безопасността на населението.