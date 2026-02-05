Времето е решаващо – подкрепете Муси в битката му за живот





16-годишният Мустафа води най-тежката битка, която едно момче може да познае — срещу остра миелоидна левкемия, която го лишава от нормално детство и мечти. Единственият му шанс за живот е спешна трансплантация след химиотерапия в чужбина, за която са необходими 150 000 евро.

Историята на Муси



Муси е тийнейджър,, който би трябвало да мисли за училище, футбол и приятели. Неговият път обаче се преобръща напълно, когато при рутинно посещение при зъболекар се установяват опасно ниски кръвни показатели. След серия медицински изследвания му е поставена диагноза остра миелоидна левкемия, тежко онкологично заболяване, което променя изцяло живота му.

Как започва болестта

Муси е бил едва 13-годишен, когато получава първата диагноза. Детството му внезапно е заменено с болнични стаи, болка и лечение. Въпреки тежките процедури и терапия, на контролен преглед през декември семейството чува думата, която никой родител не би искал да чуе — рецидив. Това означава, че болестта е възобновена, непосредствено след като момчето се бе върнало към нормалния си живот.

Настоящо състояние и предстоящи лечения



След спешни консултации с международни специалисти, единственият шанс за живот на момчето е трансплантация, но преди това той трябва да премине тежък курс химиотерапия, за да се постигне ремисия. Медицинските екипи подчертават, че всяко забавяне намалява шансовете за оцеляване, а необходимите процедури и лечение са непосилни за семейството.

Всяка подкрепа, независимо от размера, е важна за постигането на крайната цел и дава надежда за бъдеще на едно младо момче.Подкрепата днес може да спаси животът му.

Дарения могат да бъдат направени от следният линк: https://pavelandreev.org/bg/campaign/jivot-za-musi?fbclid=IwY2xjawPtPqZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAyV3k5TmZERnNZUTZlT1dLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmDsedeWnn2fJzFBMpxX-pvVcnLRAuwbdlgFFuDGVblax3hB1TihVv3yh0Vr_aem_JK0Li1AOC21yHhRq7gOmvQ