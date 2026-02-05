Германска крайно лява екстремистка бе осъдена на 8г. затвор в Унгария







Германска активистка е осъдена на осем години в унгарски затвор за нападение над десни екстремисти и за членство в крайно лява група.

25-годишната жена, идентифицирана само като Мая Т., беше призната за виновна за участие в насилствени нападения от групата Антифа Ост в навечерието на ежегодното възпоменание на нацистките войници в Будапеща.

Но поддръжниците ѝ изразиха опасения дали Мая Т., която се идентифицира като небинарна, може да получи справедлив процес в унгарския съд, тъй като страната законно признава само два пола и парадовете на гордостта са забранени.

Миналата година Конституционният съд на Германия постанови, че Мая Т. може да се сблъска с дискриминационно отношение и заяви, че екстрадицията ѝ не трябва да се извършва.

Но решението дойде твърде късно, за да спре предаването, тъй като полицията в Германия вече беше предала Мая Т. на унгарските власти с хеликоптер при нощна операция през 2024 г.

25-годишната не коментира твърденията по време на процеса и присъдата подлежи на обжалване.

Антифа Ост

През февруари 2023 г. крайнодесни групи от цяла Европа се събраха в Будапеща, за да отбележат годишнината от края на Втората световна война.

Така нареченият Ден на честта отбеляза опитa през 1945 г. от германския Вермахт, Вафен-СС и техните унгарски сътрудници да пробият съветската обсада на града.

Честването се толерира от унгарските власти.

Между 9 и 11 февруари 2023 г. около 20 предполагаеми леви екстремисти от Антифа Ост, войнствена крайнолява мултинационална групировка, известна още като „бандата с чукове“, нападнаха хора с палки, гумени чукове и лютив спрей на няколко места в Будапеща.

Длъжностни лица заявиха, че нападателите са вярвали, че жертвите им са участвали в честването.

Девет души са ранени при редица инциденти, четирима от които сериозно.

Прокурорите заявиха, че Мая Т. е била замесена в две нападения и е била част от престъпна организация.