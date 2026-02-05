Днес почитаме св.Агатия,празнуват хората с добри имена





На 5 февруари Православната църква почита св. мъченица Агатия. В превод от старогръцки името означава „добра“.

Св. Агатия е родена в Палермо (Сицилия) и е живяла по време на римския император Декий (249-251), когато е имало жестоки гонения срещу християните.

Агатия се славела се със своята красота, добродетел и знатен род. Родителите ѝ оставили голямо богатство, но тя малко ценяла земните блага. Когато местният управител Квинтиан пратил войници, тя спокойно отишла с тях в Катания. Подложена на жестоки мъчения, Агатия запазила силата на духа си и нищо не можело да я накара да се отрече от Христовата вяра.

Славата на мъченическата ѝ смърт бързо се разнесла сред вярващите и веднага след нейната смърт християните построили църква над нейната гробница. Простата дреха, която тя обикновено носела, била поставена на гроба ѝ за спомен на нейното смирение.

Според народните поверия жените празнуват днешния ден в чест на мъжете: да бъдат здрави и силни. Още сутринта булките омесват и пекат питки, мажат ги с мед и ги окичват със здравец. После невестите се събират на почерпка с вино, за да почетат съпрузите си.

Имен ден днес празнуват всички, които носят имената: Агатия, Агата, Добрин, Добринка, Добромир, Добромира, Добри.