Индия също обмисля ограничаване на използването на социалните медии от деца





Дебатът около забраната на социалните медии за деца под 16 години набира скорост в Индия, като министри в няколко щата заявиха, че изучават закон, който наскоро влезе в сила в Австралия.

Министри в поне два южни щата заявиха наскоро, че проверяват дали забраната би била ефективна за предпазване на децата от социалните медии.

А миналата седмица Икономическото проучване - годишен документ, написан от екип, ръководен от главния икономически съветник на Индия - препоръча федералното правителство да обмисли възрастови ограничения за използването на социални медии от деца. Препоръките на проучването не са обвързващи за правителството, но могат да информират политическите решения.

Експерти обаче предупреждават, че подобна забрана няма да бъде лесна в Индия и може да се сблъска с правни предизвикателства.

Австралия наскоро стана първата страна в света, която забрани повечето платформи за социални медии за деца под 16 години, което прави задължително платформите да проверяват възрастта на потребителите и да деактивират акаунти на непълнолетни потребители.

Ходът предизвика критики от страна на платформите за социални медии, които, както заяви австралийският интернет регулатор пред BBC миналия месец, са се присъединили към режима „ритайки и крещейки - много, много неохотно“.

Миналата седмица депутатите в долната камара на Франция одобриха законопроект, който ще забрани достъпа до социални медии за лица под 15 години. Той все още трябва да бъде приет от Сената.

Обединеното кралство също обмисля забрана.

Министърът на информационните технологии на щата Нара Локеш заяви миналата седмица в предаването X, че децата „изпадат в безмилостно използване“ на социалните медии, което се отразява на продължителността на вниманието и образованието им.

„Ще гарантираме, че социалните медии ще се превърнат в по-безопасно пространство и ще намалим вредното им въздействие – особено върху жените и децата“, добави той.

Други щати са изразили интерес към подобни мерки.

Министърът на туризма и информационните технологии на Гоа, Рохан Ханте, заяви, че щатът проучва дали може да бъде въведена забрана, добавяйки, че ще последват повече подробности.

Приянк Харге, министърът на информационните технологии на Карнатака - дом на град Бенгалуру, известен като Силициевата долина на Индия - заяви пред щатското събрание, че правителството обсъжда отговорното използване на изкуствения интелект и социалните медии и спомена програма за „дигитална детоксикация“, включваща около 300 000 ученици и 100 000 учители, която правителството стартира в партньорство с Meta.

Харге обаче не уточни дали се обмисля законодателство или кои възрастови групи могат да бъдат засегнати.