Червен код за валежи от дъжд, на места ще има поледици





Днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина ще има поледици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури в западните и централните райони на Северна България, където ще е тихо, ще бъдат между 0° и 2°, а в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°.

В планините ще бъде облачно, над 1600-1800 метра с валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат по-голямата част от страната; отново на места ще са значителни. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа до умерен южен вятър и повишението на температурите ще продължи – минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, по-високи в Източна България, а максималните – между 8° и 13°, по-ниски в Северозападна България. В събота ще е предимно облачно, но без съществени валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България. В края на тази и през първите два дни от следващата седмица, под влияние на преминаващ южно от страната средиземноморски циклон и нахлуващ от север-североизток студен въздух, ще се създаде нова валежна обстановка. В неделя ще започнат валежи от дъжд, които бързо ще обхванат страната и ще се усилят.